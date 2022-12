Le noyau deBingoal-Wallonie-Bruxelles Ladies pour la saison 2023 est connu

Alors que du côté des Bingoal-Wallonie-Bruxelles Ladies, les filles sont en pleine préparation hivernale, quelques membres de l'équipe en profitent pour changer de discipline et préparer leur saison 2023 en pratiquant le cyclocross. Pour rappel, deux challenges sont organisés en Wallonie et pour le bonheur du staff, le maillot de l'équipe est visible des deux côtés. On retrouve ainsi la Wavrienne Francine Delain et Allison Zava actives sur le Challenge Henri Bensberg dans la province de Liège (avec deux manches en Brabant wallon, à Orp et Hélécine). La dernière manche aura d'ailleurs lieu ce dimanche du côté de Waremme. Et puis, il y a Brittany Bary, Manon Laurent et Lola Furnémont qui sont présentes sur le Stevens CX Challenge Cyclocross Namurois avec plusieurs manches sont encore au programme en décembre et janvier. Enfin, une nouvelle recrue, Jasmira Nobus participe aussi à des courses dans les labourés au nord du pays.