P3D: Loïc Frys adhère à l’état d’esprit des Walhinois

Très remuant sur son flanc droit, notre interlocuteur a joué son rôle. "J’ai trouvé ma prestation mitigée mais je suis content d’avoir marqué le but égalisateur et je retiens surtout le travail de toute l’équipe."

Walhain reste solidement accroché à sa première place. "Le bilan est très positif car on a tout gagné à l’exception d’un nul et d’une défaite. Il fallait bien que ça arrive un jour et on a très bien réagi contre Chastre. On n’a encore jamais perdu à domicile et on a bien réagi contre Perwez pour éviter d’être battu. Je pense qu’on est bien parti mais il faudra rester sérieux et concentré."

L’Ottintois de vingt ans, qui suit des études pour devenir agent immobilier, est ravi d’avoir rejoint les Boscailles cette saison. "J’évoluais à Stéphanois depuis tout petit avant d’être prêté à Chastre la saison dernière où ça ne s’est pas trop bien passé. Je suis alors entré en contact avec Walhain via un joueur que je connaissais depuis longtemps, je suis venu passer un test et je n’ai pas hésité quand on m’a proposé d’intégrer l’équipe. Je ne pouvais pas rêver meilleur environnement pour évoluer. Ce n’est que ma deuxième saison en équipe première et même si je peux faire encore mieux, je suis tout le temps repris et j’ai quand même beaucoup de temps de jeu."

En ce qui concerne le prochain déplacement à Huppaye, "je serai malheureusement suspendu et ce sera encore un match difficile, mais l’objectif est de faire le plein avant les congés et on y est presque puisqu’on visait un 9/9 après la défaite à Chaumont."

Huppaye connaît leurs points faibles

Huppaye sort d’un week-end de repos et n’aura pas d’autres absents que les blessés de longue date. "On est prêt et Walhain s’attend à être bien reçu, indique Marc Warnant (T1). On les connaît bien, avec leurs points forts, et on mettra tout en œuvre pour les contrer. Tout sera question de volonté et on espère faire aussi bien que ces dernières semaines même si on sait que ce ne sera pas facile."

Walhain sera aussi privé de Tahraoui et Christophe. "C’est encore un choc face à une équipe qui ne baisse jamais les bras et qui sera avantagée par son terrain, mais on ira là-bas pour gagner", prévient Mathieu Michielsens (T1).