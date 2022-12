P3D: Jean-Paul Dos Santos veut apporter sa friffe au Ronvau

Changement de décor du côté de Chaumont où Laurent Godelet, qui avait succédé à Jo Fargeon en octobre 2021, a quitté le club. Comme annoncé plus tôt dans la semaine, Jean Paul Dos Santos dirigera l’équipe, ce dimanche après-midi face à Incourt, et ce jusqu’à nouvel ordre. "Je reprends du service pour dépanner le club et le président", souligne l’ancien coach des équipes B du RJ Wavre et de Grez-Doiceau, qui avait déjà assuré un intérim en 2020. "Mon objectif sera de garder l’équipe en forme jusqu’à l’arrivée du nouvel entraîneur. Je connais bien le noyau puisque je suis mon fils qui y joue en tant que gardien, et je sais que c’est un groupe qui possède beaucoup de qualités. Je ne compte pas faire de grande révolution car je ne suis pas là pour ça. J’espère seulement apporter ma touche personnelle, même si ce n’est que pour une courte période, peut-être quelques mois, et le but sera surtout de prendre du plaisir et de nous amuser."