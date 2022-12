P3D: Albahtouri/Collée, un tandem de coaches qui roule à Beauvechain

Beauvechain s’apprête à clôturer un premier tour mitigé. " Notre parcours est en dents de scie car on a alterné le très bon avec du foot, de l’envie et de la combativité, mais on est passé à côté de certains matches , analyse le T2, Grégory Collée. Beaucoup d’erreurs ont influencé les scores finals, on a parfois manqué de réussite, et on n’a pas pu aligner trois fois la même équipe en raison des blessures. Cela dit, cette première partie n’est pas ratée et on va continuer à travailler pour mettre des choses en place et se donner à 100% au deuxième tour. "