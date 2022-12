P3C: Le vivier rixensartois a de l’avenir

Quand on voit que chaque week-end, bon nombre d’éléments de la P3 rejoignent la P2 et que certains n’ont pas tardé à déjà y faire leur place et leur trou, c’est une preuve supplémentaire de réussite. "Le travail paie et porte ses fruits car tout le monde joue le jeu. À commencer par ce staff toujours impliqué, motivé et déterminé que forme Lorenzo Richiusa et Rudy Guns. Ce sont deux véritables club-men et nous avons beaucoup de chance de les avoir", confie l’homme fort rixensartois.

Troisième du classement avec un bilan remarquable de 39 points sur 51 et toujours en course pour le gain de la deuxième tranche, Rixensart B reste sur une magnifique série de six succès d’affilée au moment de jouer son dernier match avant la trêve. En poursuivant sur ce rythme effréné, on ne serait pas surpris de les voir décrocher (au minimum) un ticket pour le tour final. "Nous n’y sommes pas encore et comme tout le monde le sait, l’équipe ne pourrait de toute façon pas monter en P2. Ce n’était pas l’objectif initial de monter mais je sais que les joueurs et le staff ont faim et qu’ils continueront quoiqu’il arrive à se battre pour terminer le plus haut possible."