La Hulpe B– RW Woluwe

Les gars d’Arnaud Lambert terminent l’année civile par la réception d’une formation de Woluwe qui reste sur un joli 12/12 et un bilan de 18 marqués pour un seul encaissé. "Face à un sérieux prétendant au titre, il va falloir se retrousser les manches et effacer notre prestation calamiteuse du match aller où nous n’avions pas existé du tout", prévient le T1 la hulpois.

Auderghem B –Ottignies

Les Ottintois sortent d’une solide prestation contre Rixensart B. La défaite n’était pas méritée et ils voudront leur revanche face à Auderghem B. "Nous n’avons plus la même équipe qu’à l’aller et comme nous sommes sur une bonne dynamique, j’espère qu’on pourra aller chercher quelque chose chez une formation auderghemoise qui carbure à plein régime", raconte Stéphane Wille (T1).

Stade Everois B –Rixensart B

Battus 1-3 à l’aller, Rixensart B et son coach Lorenzo Richiusa étaient complètement passés à côté de leur sujet ce jour-là. Il est temps de remettre les pendules à l’heure. "Nous avions été sérieusement malmenés, surtout au milieu de terrain et cette première défaite m’avait laissé de sérieux doutes qui se sont depuis dissipés. On a donc préparé ce match très sérieusement avec un plan de jeu bien défini et nous aurons à cœur de clôturer cette belle première partie de saison par une victoire", lance le T1.

Stéphanois B –Bierges

Les deux équipes restent sur une défaite et auront à cœur de remporter ce derby. À Bierges, Sébastien Goossens va d’abord tenter de trouver onze joueurs. "Viennent s’ajouter aux blessés de longue date deux suspendus. L’heure du match (18 h) n’est pas faite pour nous aider non plus. C’est dommage car les gars sont motivés depuis quelques semaines et je pense vraiment qu’on peut embêter pas mal d’équipes. Avant la trêve, j’espère qu’on pourra aller chercher quelque chose à Stéphanois."