P3B: Thomas Léonard n’a « jamais connu ça en dix-huit ans »

Après avoir remporté son premier match, cette version 2.0 de Nivelles B reste sur trois défaites sévères dont celle de dimanche dernier face à Genappe. "C’est décevant pour le groupe vu la mentalité affichée mais il nous manque vraiment un buteur, un joueur capable de claquer des goals dos au but. Comme ce fut déjà le cas à Ittre, on a rencontré un adversaire plus expérimenté qui s’est montré plus fin et qui possède un finisseur."

Pour la suite, "on va continuer à former les jeunes et tant mieux si les résultats suivent. Là, on se trouve dans le ventre mou mais pourquoi ne pas essayer d’aller titiller le Top 5."

Dernier match, ce samedi, à Olympic Anderlecht: "On a des échos de la part des anciens de P3 et on sait que c’est une solide équipe. Mais, on va quand même tenter d’aller chercher un résultat d’autant que la pression est chez eux pour monter en P2."

Sur le plan personnel, "j’avais arrêté le foot pendant trois ans, signale le Nivellois de vingt-huit ans, ingénieur en construction routière. J’ai joué à Rhode et à Beersel avant d’aller au RCS Brainois où je suis monté de P3 en P2 avant de titiller le noyau d’Olivier Suray. Là, j’ai repris avec Patrick qui m’a annoncé que je serais titulaire contre Ixelles, et je relance donc ma carrière en liant sport et amusement."