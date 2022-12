Ophain B

Malgré la défaite sur le fil au Léo, "il y a du mieux et avec plus de jeunes, souligne Michaël Ervier (T1). On verra ce que ça donne ce week-end face à Ixelles, une équipe avec laquelle on ne sait pas sur quel pied danser. Ils nous avaient battus à l’aller mais chez eux, sur synthétique, ce sera encore différent."

Braine-Waterloo

L’AFC reste sur deux partages. "On s’accroche au positif avec ces deux matches sans défaite, indique Fabrice Deman (T1). Ce week-end, ça va être autre chose car Ganshoren n’a pas accroché Clabecq par hasard. On n’avait pas eu voix au chapitre à l’aller et il faudra être organisé pour bien figurer."

Laci est blessé.

Ittre

L’équipe talonne le Top 3 au moment de recevoir le leader sans Ruijs, suspendu. "Il reste un match et pas n’importe lequel ! À nous de bien l’entamer avec un esprit revanchard par rapport à l’aller. Sur un terrain gras, ce sera la guerre et concrétiser nos occasions sera notre point d’attention", note Gaëtan Sempoux (T1).

Clabecq

Après le petit accroc face à Ganshoren "où l’on est tombé dans leurs longs ballons, les joueurs étaient tristes mais on reste dans les mêmes dispositions pour aller à Ittre, glisse Luigi Bruno (T1). Eux seront chauds bouillant car on les avait bien maîtrisés à l’aller, que le meilleur gagne !"

Veyt et A. Vanden Berghe rentrent.

Waterloo Lion’s

Les Lion’s ont affronté leur réserve "mais ce n’était pas l’idéal avant Etterbeek, une très belle équipe qui n’est pas deuxième pour rien, analyse Alain Nzanza (T1). Ils ne nous avaient pas donné de liberté à l’aller avec beaucoup d’éléments pour sortir le ballon. Mais si on gagne cette fois-ci, on revient à trois points."