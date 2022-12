Orp-Noduwez

Orp avait surpris Mont-St-Guibert à l’aller "mais on ne part pas avec les faveurs du pronostic car on ne prend plus de point et cette équipe est la plus forte à mes yeux. Cela dit, on se prépare sérieusement et on fera notre match", lance Gaëtan Gramme (T1). Siroky est absent.

Perwez B

Après le revers à Walhain "où un point n’aurait pas été immérité face au futur champion, on aborde Grez de la même manière, annonce Hicham Zougagh (T1). On a perdu à l’aller, c’était le début, là les deux équipes se valent mais on doit tout faire pour décrocher la victoire."

Grez-Doiceau B

Malgré quelques frayeurs face à Chastre, l’équipe signe un 15/21. "On est dominateur mais on rate encore trop d’occasions, constate Nicolas Gilles (T1). Perwez sera un peu plus compliqué car on avait gagné difficilement à l’aller face à l’une des plus belles équipes de la série."

Wavre-Limal B

L’année s’est terminée par un succès et 8 goals marqués. "Gagner constituait un élément déterminant pour la suite de la saison pour rester dans le coup par rapport au top 4-top 5, souligne Mohamed Riani. Un dernier entraînement a lieu ce jeudi puis place à la trêve."

Jodoigne B

L’équipe sort d’une lourde défaite "influencée par l’exclusion de notre gardien, supplée par le joueur de champ Brandt, après quelques minutes", souffle le coach intérimaire, Frédéric Stoffelen, dont la formation a disputé son dernier match puisqu’elle est bye ce week-end.

Chastre B

La défaite à Grez pour conclure 2022 a du positif "car il fallait reprendre confiance et certains repères après la claque de Walhain, et les joueurs ont fait ce qu’on leur avait demandé même si c’est dommage de marquer dans notre but à la fin du match", précise Jonathan Fadeur (T1).