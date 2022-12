P3D: Ronvau et Godelet, c'est bien terminé

La confirmation est tombée lundi soir: Laurent Godelet n’est plus l’entraîneur du Ronvau. " Je suis assez triste car Laurent a fait du bon boulot , souligne le président chaumontois, David Lengelé. Le groupe le reconnaît aussi et si tout allait bien sur le plan sportif, c’était devenu compliqué humainement avec certains joueurs et on a donc décidé d’arrêter notre collaboration. Il faut savoir qu’à défaut d’être payé, ce groupe est très soudé. Je ne dis pas qu’on joue pour ne rien gagner d’autant qu’on a des qualités, mais on préfère viser les cinq premières places et accrocher un leader comme on l’a fait avec Walhain. Le football n’est pas plus le même qu’avant et je peux comprendre que certaines obligations, dont la famille, passent avant. Laurent est très exigeant et je pense qu’il était un peu trop ambitieux pour notre club. "