P2B: Saintes reçoit Auderghem pour le match au sommet

Saintes reçoit Auderghem pour le match au sommet entre le 3e et le 1er du classement, séparés d’une toute petite unité. "On termine l’année en force avec un match qui est aussi décisif pour la tranche, annonce Dorian Nizot, le coach de Saintes. Le championnat est encore long derrière mais il ne faut pas laisser Auderghem prendre quatre points d’avance. Sachant aussi qu’à la reprise Auderghem-Waterloo sera intéressant. Je ne sais pas s’il y a un bon moment pour jouer ce genre de match au sommet mais on vient de battre Ophain et Rixensart et le groupe est bien. Mais Auderghem est aussi dans une bonne spirale et ce sont deux équipes en forme qui vont se rencontrer dimanche."