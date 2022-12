Braine B

Axel Smeets: "On se déplace à Rebecq, une équipe jeune comme la nôtre. On vient de disputer l’un de nos meilleurs matches face à Chastre. On ne devait jamais perdre cette rencontre mais j’ai retrouvé une équipe qui voulait gagner et le prochain match s’annonce bien."

Lasne-Ohain B

Gilles Stephany: "On se déplace à Nivelles, dernier match avant la trêve. On reste sur une belle victoire contre Stéphanois et on doit prolonger la série. C’est même obligatoire car janvier est toujours compliqué pour nous alors autant prendre un maximum de points avant."

Nivelles

Cédric Musette: "On reçoit Lasne – Ohain et je ne suis pas mécontent de terminer le premier tour avant de bien préparer le second, en espérant avoir plus de monde à l’entraînement et espérer recoller aux équipes situées juste devant nous pour recoller car on a maintenant douze points de retard et cela commence à faire beaucoup."

Chastre

Hassan Riani: "On reçoit Villers pour un match toujours intéressant. On reste sur une victoire au caractère à Braine qui a fait du bien car cela prend des points derrière. On a aussi une petite revanche à prendre car on avait connu un off-day pendant une mi-temps lors du match aller à Villers. Vrins est suspendu et Fontaine blessé."

Wavre-Limal

Ronald Michiels: "10/15 depuis que j’ai repris l’équipe mais ce n’est qu’un constat chiffré. À La Hulpe, mon favori pour une cinquième place très convoitée, on va retrouver les frères Lucas et Wiame. La Hulpe nous avait surclassés à l’aller et ce ne sera pas facile."

Waterloo

Jonathan Van Onckelen: "On reçoit Rixensart. Ils menaient 2-0 après vingt minutes contre saintes avant de prendre trois buts et on s’en méfie. On va aussi retrouver Maeyens que l’on connaît et qui tourne bien. Mais on doit garder le cap en respectant nos adversaires."

Ophain

Romuald Lecocq: "On ne jouera pas dimanche. On est monté sur notre terrain lundi soir mais il n’est pas jouable. Ce sera bowling mardi et on verra pour jeudi. Si on joue, il faudra se relancer après notre 0/6 mais l’ES Braine est toujours un adversaire compliqué à jouer, surtout sur notre terrain qui devrait les avantager."

Huby, Duquenne et Gillis seront absents.

Villers

Frédéric Balan: "On se déplace à Chastre pour un déplacement toujours compliqué. Mais le groupe a eu une belle réaction dimanche face à Nivelles et il s’agira de la confirmer."

La Hulpe

Stéphane Vandorpe: "On reçoit LImal et on veut prendre les trois points à domicile. Mais on s’attend à une bataille face à une équipe de Limal qui n’est plus la même qu’à l’aller."

ES Braine

Michaël Ghion: "On se déplace à Ophain. La spirale n’est pas bonne et ce sera d’autant plus compliqué que notre adversaire n’aura pas droit à l’erreur après sa dernière défaite devant Waterloo. On avait pris une claque à l’aller (1-5) et j’espère que mes joueurs voudront prendre leur revanche."

Rebecq B

Francesco Marrella: "On reçoit Braine B. Hakiki et Bovy sont blessés mais Iacona est de retour de suspension. Il reste trois points à prendre avant de bien préparer 2023."