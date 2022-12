P2B: "Avec l'effectif dont dispose le coach du SC Jodoigne, il ne sait pas faire mieux"

Les propos du président sont durs mais quand on reste sur douze matches sans victoire et un bilan catastrophique de 3/36, les voyants sont au rouge foncé. Mais pas question de tout chambouler pour autant. "Martin Dehut et son T2 Daniel Corlier ne sont pas menacés, assure José Bauwin. Martin est tracassé et la situation actuelle n’est agréable pour personne mais avec l’effectif dont il dispose actuellement, il ne saurait pas faire de meilleurs résultats. Je ne rends en tout cas pas nos entraîneurs responsables de la situation actuelle. Il faut se serrer les coudes en sachant que l’ambiance reste bonne. Mais il faudrait une petite victoire."

Et si possible rapidement car Limal et son récent 7/9 semble sortir de l’impasse et pourrait laisser Stéphanois et Jodoigne se disputer une place de descendant. "Au rythme actuel, on doit se préparer à retrouver la troisième provinciale mais le groupe a envie de jouer et veut rester en P2 mais cela passe par de bons résultats."

Et dimanche à 14h (match avancé en raison de la finale de la Coupe du monde ", c’est Stéphanois-Jodoigne. " C’est malheureux de parler ainsi mais nous sommes deux candidats à la descente ", pointe José Bauwin qui ne se dit pas inquiet, " du moins pas encore mais il est temps que les joueurs reviennent. "

Stéphanois est capable de tout

Du côté de Stéphanois, "tous les matches sont importants car mon équipe est capable du meilleur comme du pire, lance Rénald Pansaerts. On aborde les rencontres comme elles se présentent avec l’effectif disponible car on a beaucoup d’absents, blessés, suspendus ou étudiants. Le match de dimanche est important et on se doit de réagir après la défaite de ce week-end à Lasne-Ohain. En début de saison, je pensais que Jodoigne survolerait la série avec les autres mais au final, ils sont devenus un concurrent direct. Et comme Limal prend des points, on ne doit plus traîner en chemin."

Sautereau est suspendu. Hemelhof, Schauwers, Mortier et Hannon sont blessés alors que Van Luyten et Moens sont incertains. En face, Fortemps et Degeest sont de retour de suspension, Neuville et Kabongo de blessure. "C’est une bonne nouvelle et cela fait du bien pour aborder ce genre de match très important", évoque Martin Dehut.