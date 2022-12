P1: Un JUlien Darquenne ambitieux débarque au FC Genappe

Darquenne: « Une opportunité incroyable »

L’ancien coach à succès et président du CS Nivellois a donc vite rebondi après une aventure pour le moins contrastée à Rhode. "Pour diverses raisons structurelles, j’ai préféré arrêter les frais du côté de la P1 néerlandophone et c’est clairement un concours de circonstances qui m’a conduit ici à Genappe. J’ai posté l’information de ma démission sur les réseaux sociaux, Genappe s’est séparé de Vincent Kohl quelques heures plus tard et le club m’a donc proposé de reprendre le poste. Le deal s’est réalisé assez rapidement et étant donné que nous nous connaissons et apprécions avec la direction et que nous partageons la même vision des choses à moyen et long terme, il n’a pas fallu longtemps pour nous mettre d’accord. Je suis ravi et enthousiaste à l’idée de relever ce challenge mais je tiens également à témoigner mon profond respect à Vincent Kohl car je sais que ce genre de situation n’est pas agréable du tout."

Formateur en communication et disposant de nombreuses casquettes d’animateur, le nouveau mentor genappien sait qu’il sera attendu au tournant et jugé sur les résultats. "Le club est sain, très bien structuré et la base de travail est solide. Le noyau actuel est hyper talentueux mais je ne suis pas magicien et je ne compte pas tout révolutionner en quelques séances d’entraînement. Je sais que les dirigeants sont ambitieux et cela tombe bien car moi aussi. Cette soi-disant pression ne me fait pas peur, elle est un moteur et je la considère davantage comme un plaisir car j’aime m’investir à fond dans ce que j’entreprends. On se déplace à Saint-Josse ce week-end et on affronte Perwez à la reprise pour un programme qui s’annonce corsé mais comme je n’ai pas pour habitude de me cacher, on va pouvoir se jauger rapidement."