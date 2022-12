P1: Le tour des équipes du BW avec Perwez-Grez en tête d'affiche

Saint-Michel– Lasne-Ohain

Les Lasnois ont réalisé la toute belle opération du week-end puisqu’ils ont grimpé à la seconde place du classement. Peuvent-ils espérer passer en tête juste avant les fêtes de fin d’année ? "Nous voulons avant toute chose gagner pour rester dans le Top 2 et si on peut dépasser Perwez, nous n’allons pas nous priver mais il y a d’abord une rencontre compliquée à négocier du côté de Saint-Michel. Les places sont serrées à tous les étages du classement et si on pouvait claquer un 9/9 avant la trêve ce serait plutôt pas mal", lâche Christophe Collaerts (T1).

Le noyau lasnois est au complet.

Perwez– Grez

Grez sort de deux victoires sans avoir encaissé alors que le leader perwézien a mordu la poussière chez la lanterne rouge de Stockel. Le derby de dimanche après-midi s’annonce aussi indécis que palpitant. "Nous avions réalisé une toute bonne première mi-temps à l’aller et nous méritions mieux que cette défaite 0-2. Les gars sortent de quelques bonnes performances et l’esprit de groupe est revenu. Le groupe a faim et a envie de bien terminer l’année civile chez une équipe qui possède pas mal de ressources et qui est favori de la série", pointe Sébastien Eggerickx (T2).

En face, Perwez se méfie d’une formation grézienne qui prône le beau football. "Il faut se ressaisir après la déroute du week-end dernier et remobiliser les troupes. Ce serait dommage de mal terminer l’année alors qu’on reste sur une incroyable première partie de saison", note Fabian Bamps (T2).

Verdeyen, Larotonda et Vanderhaegen rentrent alors que Salvi est absent.