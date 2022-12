P1 Dames: Ethan Laby prépare déjà la saison prochaine à Mont-Saint-Guibert

Ce problème de nombre a entraîné le forfait du week-end dernier au White Star. "Il y avait trop d’absentes et on n’était pas assez d’autant que notre P3 jouait en même temps et je n’ai pas envie de décimer le noyau de Stéphane (Demiddeleer, T1 de l’équipe B). La P3 ne jouant plus, j’espère aussi avoir quelques retours pour le match de vendredi face à Lasne-Ohain."

Bâtir une équipe pour le titre

Pour la suite, "on va d’abord essayer de terminer cette saison comme on peut, en évitant les forfaits car ça coûte cher et ce n’est pas plaisant pour les joueuses qui ont faim de foot. Il va y avoir des retours en janvier et on va déjà intégrer des jeunes car le but sera d’avoir un noyau de 20-22 filles pour jouer le titre l’année prochaine. Au complet, on aurait gagné contre Chastre et on n’aurait pas perdu contre l’Union, donc on a les qualités pour viser la tête."

Prochain adversaire de Mont-St-Guibert, Lasne-Ohain restait sur neuf succès de rang avant d’être défait par le leader, 4-1. "On peut avoir des regrets car on était très bien en place en première mi-temps puis on est resté au vestiaire et on a pris trois buts identiques en cinq minutes, précise Olivier Minsart (T1). Il faudra remettre la machine en route et ne pas rester là-dessus."