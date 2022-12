Foot féminin: le tour des équipes en P1 & P2

4-1 à Ixelles dans des conditions peu évidentes. "Beaucoup de filles étaient absentes, le coach malade et il n’y avait pas d’arbitre, résume Mehdi Chakroun (T1). Maccabi sera un match intéressant entre deux équipes qui viennent de monter."

Nivelles

Défaite honorable à Chastre. "On a livré un bon match et, surtout, une belle deuxième mi-temps avec un groupe très jeune. Sans deux minutes de trop, on ne perdait que 2-0, positive Frédéric Jankowska (T1). Il y aura trois retours à Auderghem."

Chastre B

Après le succès à Nivelles "qui a pratiqué un jeu ouvert, ce qui nous a offert des transitions faciles et un 0-4 sans stress avant un dernier match important contre l’Union, le but sera de livrer une bonne prestation", indique Léo Noemi (T1).

Jodoigne

6-1 contre le BX. "Comme d’habitude, ce n’était pas terrible en première mi-temps mais on s’est bien rattrapé en deuxième, ce qui nous permet de redevenir troisièmes et on espère le rester en gagnant contre Ixelles", note Gilles Marko (T1).

Provinciale 2

Ronvau

Très belle prestation contre Schaerbeek (5-1) "qui n’a pas eu beaucoup de répondant alors qu’il avait battu l’Union, remarque Guillaume Lengelé (T1). On a fait un match sérieux avant d’aller au White Star où il y aura encore plus d’absentes."

Lasne-Ohain B

11 goals contre huit filles de Suryoyés: "On n’osait plus aller au contact après le 5-0 car c’était très agressif, précise Paulo Guimaraes (T1). On est capable de bonnes choses mais on va surtout essayer d’éviter un carnage à Walhain."

Walhain

Après Suryoyés, Ladies Brussels a déclaré forfait. "Au moins, elles ont prévenu la veille mais l’Union belge fait monter ce genre d’équipes pour déforcer la P3 et on se retrouve champion d’hiver avec 2-3 forfaits", déplore Jamel Dennoune.

Jodoigne B

Succès sur le plus petit écart à Kosova. "On est parti là-bas à onze et on a dû disputer une grande partie du match à dix à cause d’une blessure, mais on a marqué assez vite et on a su garder le score", apprécie Pierre Haerlingen (T1).