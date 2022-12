EuroCup: Braine se qualifiera si…

En sachant que Braine compte actuellement deux victoires et un average de +46, le club du président Platieau est idéalement placé pour terminer dans les quatre meilleurs troisièmes des six groupes de sa conférence. "À condition de ne pas se prendre 50 points dans la vue à Cadi La Seu, précise le coach Dusart. On est dans une position idéale grâce à l’average (115-66) contre le club luxembourgeois la semaine dernière et grâce à notre très bonne prestation à Saragosse. Bien sûr, on va tout faire pour gagner, mais si on perd, il faut que ce soit avec un écart minime."

Concrètement, en sachant que les deux premiers des 12 groupes et que les 4 meilleures troisièmes de chacune des deux conférences se qualifient, si Braine gagne avec un écart de plus de 9 points (c’était 54-63 au match aller), il termine deuxième du groupe I. Si l’écart est de moins de 9 points, il termine troisième mais avec 3 victoires et donc il sera dans les meilleurs troisièmes.

Si Braine s’incline, il faudra être attentif aux résultats des autres groupes. Il faut laisser deux équipes derrière. En sachant que KP Brno (groupe L) reçoit Charleville-Mézières et qu’il compte un average négatif de 117 et que la Roche Vendée (groupe J) avec un average de moins 45 affronte Villeneuve d’Ascq, tout porte à croire qu’il ne peut plus rien arriver à Braine, d’autant que IDK dans le groupe K est actuellement troisième avec un seul succès à son compteur et qu’il va affronter ce mercredi le solide club de Montpellier. "Le gros danger pour nous, c’est de prendre un gros écart dans la vue, c’est le seul, se réjouit Frédéric Dusart qui espère que son équipe reproduira la même prestation qu’à Saragosse. Il faut y aller sans pression avec le même état d’esprit qu’à Saragosse. Cadi La Seu est prenable, à condition qu’on soit plus physique qu’au match aller."

Tadic incertaine

Nichée au cœur des Pyrénées catalanes, la ville de La Seu d’Urgell, recouverte en ce moment d’une fine couche de neige, résonnera-t-elle ce mercredi des cris de joie des Brainoises ? Tout porte à le croire même si la présence sur le terrain de la meneuse croate Matea Tadic reste compromise en raison d’un genou douloureux. Elle s’est testée ce mardi soir après un long périple qui a vu la délégation brainoise atterir à Barcelone, puis rejoindre son hôtel au terme d’un périple de près de trois heures en bus. Mais cela n’a en rien altéré à l’ambiance qui règne dans ce groupe et qui est capable de soulever des montagnes… espagnoles, espérons-le.