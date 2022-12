Tout roule pour le Chaumontois Grégory Carême

C’est pourquoi il s’est rendu en Espagne fin de semaine dernière. "J’ai quitté la Belgique vendredi soir pour une bonne semaine en Espagne où les conditions sont meilleures qu’en Belgique. On est à une quinzaine de jours de la période intense en cyclo-cross où les compétitions de haut niveau vont se succéder au rythme de trois à quatre courses par semaine. Des rendez-vous avec les pros très intéressants et puis, quinze jours plus tard, il y aura les championnats de Belgique où j’espère être dans un grand jour et réussir quelque chose !"

Son séjour en Espagne est également réalisé dans le but de récolter de précieux points UCI en performant, tout en bénéficiant de conditions climatiques idéales. "J’ai pris une excellente sixième place à Igorre près de Gérone. J’ai même joué la troisième place mais j’ai commis quelques erreurs et ce sont des détails qui coûtent chers… Cette semaine, je vais rouler un gros bloc d’entraînement et je terminerai le week-end prochain avec deux nouvelles courses UCI. En récoltant des points, cela me permet un meilleur placement sur les départs en Belgique !"

Et la spirale positive est plus large encore pour le Chaumontois. "Je me tâtais entre rejoindre une formation continentale et poursuivre avec ma propre structure et des sponsors privés. Les différentes offres en continental n’étaient finalement pas exceptionnelles, tant au niveau du matériel que du staff sur les cyclo-cross. Le seul avantage était l’hypothétique participation à de belles courses sur route avec les professionnelles… Du coup, j’ai fait le tour de mes partenaires et j’en ai trouvé d’autres. La nouvelle vient de tomber, le retour est plus important qu’espéré, j’ai obtenu cinq fois mon budget 2022 ! J’ai de beaux partenariats au niveau du matériel en plus, je suis en pleine réflexion pour voir si je reste amateur ou si je prends un statut professionnel grâce à ce budget !"