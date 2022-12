2056 jours séparent le 28 avril 2017 de ce mercredi 14 novembre 2022. Il y a 5 ans, 7 moiset 16 jours, Selim Amallah disputait un match de play-down avec l’AFC Tubize, pour rester en D1B belge. Aujourd’hui, le natif d’Hautrage (Hainaut) disputera la demi-finale de la Coupe du monde avec le Maroc, contre la France. Si ce n’est lui-même en son for intérieur, peu nombreux sont ceux qui l’auraient imaginé en arriver là. D’autant que le milieu offensif, qui était alors âgé de 20 ans, terminait une saison 2016-17 en dents de scie avec les Sang et Or au cours de laquelle il avait soufflé le chaud et le froid. En témoignent ses stats d’alors qui renseignent seulement 10 titularisations, pour 24 matches joués sur 34 possibles et un total de 1029 minutes. "En minutes jouées, c’était le 17e joueur le plus utilisé de l’effectif et il n’a fait que trois matches complets, précise le" Monsieur Chiffres " de Tubize, Michel Lekime.

Entraîneur en place au stade Leburton à cette époque, le Français Régis Brouard se souvient bien de Selim Amallah, qui était alors prêté par Mouscron. "C’était un jeune joueur talentueux mais impatient. Impatient parce qu’il savait qu’il avait du potentiel mais il devait juste encore comprendre qu’il lui restait des étapes à franchir dans son évolution."

Il aime le foot et le voir en demi-finale du Mondial, c’est la récompense de son amour pour le football

Titulaire depuis le début du Mondial, Amallah dispute la demi-finale contre la France. ©PA

Notre interlocuteur reconnaît qu’entre lui et le joueur actuellement sous contrat avec le Standard de Liège, cela a été parfois compliqué. "Parce qu’il était capable de faire des coups incroyables et d’être complètement absent pendant plusieurs minutes, ce qui peut être agaçant pour un coach (rires). Après, cette inconstance, c’est parce qu’il était rempli d’états d’âme qui étaient dus à sa frustration. Mais, en définitive, je n’ai pas eu à me plaindre de son comportement. Il avait des traits de personnalité, du caractère, parce qu’il voulait s’affirmer et s’il pouvait faire la tête au moment où j’annonçais la compo parce qu’il sentait qu’il n’allait pas être titulaire, il reprenait rapidement le dessus via le travail à l’entraînement. Pourquoi ? Parce qu’il aime le foot, par dessus tout. Il aime s’entraîner, il aime faire son métier et au final, le voir à ce stade-ci d’une Coupe du monde, c’est la récompense de son amour pour le football, son sport, qu’il respecte et pour lequel il vit."

Après son passage en BW, notre interlocuteur a d’ailleurs recroisé une fois Selim Amallah. "C’était lors d’un amical contre Mouscron, où il était retourné, alors que je coachais le Red Star en France. J’avais pu constater qu’il avait pris de l’épaisseur, de la force mais sans avoir perdu sa vivacité. Il avait mûri et si j’ai contribué un petit peu à son cheminement footballistique alors tant mieux. Je suis surtout heureux pour lui qu’il en soit arrivé là. Mais ça n’est pas dû au hasard…"