Pour Clotilde Codden, « c’est super d’avoir des femmes dans l’arbitrage »

« Les Français pourraient faire trois équipes et terminer aux trois premières places »

Ce qui ne l’empêche pas de l’apprécier. "Le niveau de jeu est très intéressant. Je suis un peu déçue par l’Espagne que je voyais aller plus loin vu ses qualités, mais ce sont encore de jeunes joueurs. Si on ne s’était pas trop planté dans la phase de groupe, il y a eu un changement de cap avec l’élimination du Brésil et l’Argentine qui est passée par la petite porte. J’attends de voir la suite car ça reste indécis même si les Français pourraient faire trois équipes et terminer aux trois premières places vu leur vivier."

Les arbitres féminines constituent un vent de fraîcheur dans ce Mondial. "C’est super d’avoir des femmes qui officient à la Coupe du monde. Même pour l’arbitrage en général c’est une bonne chose car ce n’est déjà pas évident d’avoir des arbitres en provinciale. J’espère que ça offrira des perspectives aux filles car ce n’est pas une fonction très facile d’accès vu les entraînements et les concessions que cela implique."

« Martinez a fait beaucoup pour l’ACFF »

En ce qui concerne la Belgique, "c’est une forte déception au niveau national mais je ne suis pas étonnée vu les prestations contre le Canada et le Maroc. J’ai eu l’occasion de rencontrer Roberto Martinez dans le cadre du travail, c’est un excellent tacticien et quelqu’un de très humain. On a toujours été dans une forme de cycle et son départ constitue sans doute le meilleur choix pour lui et la Fédération. Quant à l’ACFF, elle perd un directeur technique qui a fait beaucoup au niveau des filles et des jeunes."