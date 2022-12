(25-11, 20-25, 25-14, 25-18).

BW NIVELLES: Florian Everaerts, Théo Couteau, Bastien Culot, Christophe Bienfait, Louis Georges, Youcef Aharrar, Cristos Bournousouzis, Bastien Culot, Xavier Plasman, Nathan Wolter, Arthur Donkoff, Robin Paluszewski.

CHAUMONT: Olivier Rossillon, Pierre Schmitt, Thibaut Hermant, Dylan Feron, Stephan Crabbé, Alexandre Collinet, Bernard Schmitt, Dimitri Bonnevie, Mathias Feijtel, Liam Kingma, Quentin Gusbin, Antoine Deleu, Diego Nollet, Robin Cormont.

Avec cinq points d’avance sur Leefdaal et Baudour, avant-derniers, Chaumont a de la marge par rapport aux places descendantes. Nivelles se situait à deux points des Chaumontois avant la rencontre. Youcef Aharrar, le coach-joueur visité, a abandonné son option deux-quatre, il a fait confiance à Florian Everaerts à la passe. "Florian avait montré de bonnes choses à l’entraînement. Théo Couteau est passé au quatre avec succès", indiquait-il.

La première manche a tourné au vinaigre pour les visiteurs. Le marquoir est passé de 15-10 à 22-10. Rien ne tournait à Chaumont. Les coachs visiteurs ont dû calmer le jeu suite aux tensions nées après ce début de match catastrophe. Les Chaumontois ont eu une bonne réaction en prenant directement l’avance dans la deuxième manche. "Je savais que le début du deuxième set serait difficile après avoir gagné facilement le premier set. On s’est relâché, nous avons commis plus de fautes", poursuit Youcef Aharrar. Thibaut Hermant donnait alors le ton chez les visiteurs, Chaumont égalisait à un set partout.

La suite était à l’avantage des Aclots si l’on excepte le début de quatrième set au cours duquel Quentin Gusbin a apporté un plus à l’attaque chaumontoise. Après 10 partout toutefois, Nivelles s’envolait vers la victoire. "Nivelles était simplement plus fort. Théo Couteau a fait un gros match de même que Christophe Bienfait au centre, soulignait le joueur-entraîneur chaumontois, Stephan Crabbé. On avait choisi d’axer notre block sur les ailiers. Cela n’a pas eu l’effet escompté. Nous n’avons pas mal servi mais la réception nivelloise a tout ramené", observait-il.

Avec cette victoire, Nivelles prend la septième place que quitte Chaumont, désormais huitième.