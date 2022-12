D2 ACFF: Sentiments partagés pour le Tubiuzien Naïm Aarab

La prestation de la RUTB, et ces deux points de perdus, faisait cependant beaucoup moins sourire le milieu de terrain de 34 ans qui regrettait un cruel manque de réalisme et d’efficacité de la part de ses coéquipiers. "Pour mon bien, de part mes deux positions au sein de chaque club, ce partage arrange pas mal de choses ! (rires) mais plus sérieusement, Tubize a eu les occasions que pour s’imposer et ce manque de réalisme ou en tous les cas de précision dans le dernier geste devient de plus en plus récurrent. C’est clairement deux points de plus de perdus à domicile. Au vu de nos ambitions, on ne peut pas se permettre de galvauder comme cela, surtout si on veut rester accroché au wagon de tête. Il reste une rencontre avant une trêve qui fera du bien à tout le monde. C’est un gros match qui nous attend face à Rebecq, dans un derby que l’on sait toujours assez chaud. On devra récupérer les deux points perdus samedi dernier."