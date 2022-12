Échevin des Sports de la Commune de Ramillies, Michaël Dombret a du mal à cacher son émotion quand il évoque le départ de ses deux amis d’enfance. "On a joué ensemble au foot à Ramillies et on a grandi dans les mêmes milieux du foot et du mini-foot. Si Gérard a toujours été actif dans les clubs par lesquels il est passé, dont Folx-les-Caves où il a multiplié les fonctions, Benoît était surtout là comme parent ou comme sponsor mais il était toujours présent, dans les bons comme dans les moins bons moments. Il suivait ses enfants, dont son fils Quentin qui a évolué des années à Mont-Saint-André. C’était vraiment quelqu’un de chouette, de super jovial, et avec un cœur immense. Benoît était aussi très émotif et quand je vois les messages qui fusent sur les réseaux sociaux, il était apprécié pour sa gentillesse et son écoute, lui qui était toujours là pour rendre service. Il va laisser un vide immense et son départ est une perte immense pour ses enfants et petits enfants."

Benoît Minnoye avait aussi lancé une équipe de mini-foot, "Les Minnoye" comme il s’est occupé aussi d’une équipe féminine. "Il a toujours été fort impliqué. Joueur, il était gardien au mini-foot et défenseur au foot."

Natif de Ramillies, Gérard Patar a aussi marqué Michaël Dombret. "Gérard a toujours été fort présent dans le village. Il a entraîné plusieurs équipes de foot, il a été dirigeant de club, comme il était aussi actif au mini-foot. Il arbitrait par exemple lors des championnats à Ramillies."

Lui-même joueur, Michaël Dombret s’en souvient très bien. "Un jour, je l’avais appelé Gérard pendant un match. Il m’a répondu que c’était Monsieur, il m’a donné une carte jaune et j’ai terminé le match dehors. Mais on en a bien rigolé après coup. Gérard avait du tempérament, il disait ce qu’il pensait. C’était un gars entier, toujours présent en fonction de ses possibilités. Il va aussi laisser un grand vide autour de lui."