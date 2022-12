Quarts temps: 12-16/14-14 /10-7/21-17

WATERLOO: Schick 5, Dhose A. 14 (1x3), Vlaeminck 9, Maeter 2, Delbrassine 6, Dhose R. 4, Kanbangu 2, Careme 6, Busselen 9.

Compte tenu de l’aspect crucial de ce match – rebondir dans le championnat suite à trois défaites de suite, tout en prenant l’ascendant sur un concurrent direct – on s’attendait à un match âpre et disputé.

Pour les quelques supporters présents, de spectacle il n’y en eut point. Au contraire, on assistait à une entame de match très nerveuse entre les deux formations. Waterloo développait un jeu très physique d’entrée de jeu, avec une attaque bien en place, mais avec énormément de difficulté à la conclusion. Heureusement, la défense locale ne laissait que très peu de seconde chance aux joueurs de Cointe, dirigés par Tony Fernez.

Malgré la panne offensive locale, les Brabançons restaient dans la partie grâce au leadership de Vlaeminck et Kabangu. C’était 12-16 à l’issue du premier quart. L’écart restera de 4 points au retour aux vestiaires.

Fort heureusement, les hommes de Sébastien Dufour avaient à cœur de rattraper les points perdus lors de leurs dernières sorties en championnat et de prendre l’ascendant psychologique sur leurs futurs adversaires en demi-finale de Coupe régionale. Ils ne laisseront que 24 points à leurs visiteurs en deuxième mi-temps !

"Pour le match, le score parle de lui-même, commente le coach Dufour. Très peu de réussite de part et d’autre. Et une des explications principales est l’énergie déployée en défense. C’est ce qui nous avait manqué au mois de novembre et au dernier quart temps contre Belleflamme la semaine passée. Je suis donc très content du travail défensif de mes joueurs qui se sont vraiment appliqués. À défaut de réussite, nous n’avons rien lâché en défense de la première à la dernière minute. C’est ce qui me fait le plus plaisir dans ce match et c’est le point qu’on gardera pour continuer à construire notre jeu et donc notre saison !"