Buts: Chabeau (0-1, 56'), De Longueville (0-2 et 0-3, 62' et 83'), Borremans (1-3, 85').

16/18 pour Ittre. "On continue notre belle série en ayant déroulé après leurs rouges, même si leur gardien réalisait déjà un gros match à onze contre onze. Je regrette seulement le but encaissé à la fin et le nombre d’occasions ratées qu’on ne pourra pas se permettre contre Clabecq", note Gaëtan Sempoux (T1).

Les exclusions de Piessens et Servais ont coûté cher à Villers. "J’ai eu la réaction demandée en première mi-temps avec un match agréable et une décision qui pouvait tomber d’un côté comme de l’autre, explique Frédéric Vandekerkhoven (T1). Dès la reprise, on prend deux fois une deuxième jaune pour rouspétances et un ballon dégagé après une faute. Certains ont manqué de psychologie, on a quand même continué à jouer, et on a fini à huit suite à l’exclusion de Vromman."

Br.-Waterloo – Ixelles B 1-1

Buts: (0-1, 75'), Stenmans (1-1, 85').

Les visités sont passés par toutes les émotions avant de décrocher un second partage de rang. "Ce match, on devait le gagner tant on l’a dominé mais on a tellement galvaudé en première mi-temps, remarque Fabrice Deman (T1). Du coup, ça aurait pu être une défaite en encaissant à un quart d’heure de la fin, mais on a égalisé et on pensait finalement gagner sans ce but annulé pour un hors-jeu imaginaire à la dernière minute. On est soulagé avec ce point mais déçu sur l’ensemble du match."

Léo B – Ophain B 3-2

Buts: Echakrouny (1-0, 13'), Giltaire (1-1, 23'), Echakrouny sur pen. (2-1, 80'), Bourguignon (2-2, 85'), Echakrouny (3-2, 89').

Ophain a montré des choses positives et du caractère malgré la défaite. "Tout se passait très bien jusqu’à la dernière minute, souligne Michaël Ervier (T1). On encaisse en premier mais on revient deux fois au score puis on encaisse ce bête goal qui part d’une erreur au milieu et l’adversaire a joué vite en profitant de notre nonchalance. À partir de là, on n’avait plus le temps pour revenir."

Nivelles B – Genappe B 0-1

But: Baligant (0-1, 58').

Un but a suffi aux visiteurs pour empocher la mise. "On retient les trois points et le fait de rester dans une spirale positive mais il faudra se rattraper car on n’a pas été très avenant, constate Gary Illegems (T1). C’était un match fermé, que l’on a quand même bien dominé, mais on a laissé jouer l’adversaire après avoir marqué."

Nivelles pouvait de nouveau revendiquer mieux qu’une défaite. "On en sort frustré car l’adversaire n’était pas plus fort et on a proposé de beaux mouvements, analyse Patrick Longfils (T1). Le nul au repos reflétait la physionomie du match même si Genappe a eu l’une ou l’autre possibilités, puis on l’a acculé durant la dernière demi-heure mais en ratant un nombre incalculable d’occasions parce qu’on ne possède pas un véritable numéro neuf."

Clabecq – Ganshoren B 1-1

Buts: Sanchez (1-0, 20'), Bah (1-1, 42').

Après Waterloo, Ganshoren est la deuxième équipe à accrocher Clabecq cette saison. "Face à un adversaire qui n’a rien proposé d’autre que de longs ballons, on doit accepter le fait d’avoir mal joué et le groupe en était conscient vu sa déception", positive Luigi Bruno (T1).

Malgré un penalty loupé par Sanchez à un quart d’heure de la fin, ce partage est finalement une belle opération vu la défaite d’Etterbeek "car on les met quand même à dix points."

R. White – Waterloo B 5-0

Les Waterlootois n’ont pas été en mesure d’effectuer le déplacement chez la lanterne rouge, ce dimanche après-midi, pour ce qui devait être leur dernier match de l’année civile "en raison d’une épidémie de grippe au sein de l’effectif et de plusieurs jeunes en examens", se désole le Team Manager, Olivier Houben.

Provinciale 3C

Huppaye B – Woluwe 0-7

Les Huppaytois offrent d’abord les deux premiers buts de la rencontre avant de bien se reprendre et de se créer quelques belles opportunités avant la pause. La deuxième mi-temps est plus compliquée et les Woluweens prennent le dessus physiquement pour un score de 0-7 bien tassé. "Il y a eu de bonnes séquences de jeu mais on a vu la différence entre une formation qui s’entraîne deux fois semaine et une autre où la condition physique n’est pas son point fort", relatait le T1 Benoît Plomteux.

Bierges –La Hulpe B 0-1

But: Renard (0-1, 65')

Sur un terrain compliqué, la pièce est finalement tombée du côté la hulpois grâce à ce but de Renard à vingt minutes du terme. "Je suis déçu pour les garçons qui ont sorti un match héroïque. On se retrouve en infériorité numérique à trente minutes du terme et même si La Hulpe a eu davantage de possibilités franches, je pense que les gars auraient mérité ce point du courage", racontait le T1 local Sébastien Goossens.

Le T1 la hulpois Arnaud Lambert s’attendait à une rencontre disputée. "Nous étions préparés à ce genre de contexte et nous aurions dû inscrire le but libérateur bien plus tôt. Bierges a joué avec un cœur énorme mais d’après moi, les trois points sont mérités."

Boitsfor- Stéphanois B 4-2

Buts: Allou (0-1, 4'), (1-1, 16'), Allou (1-2, 28'), (2-2, 3-2 et 4-2, 56', 65' et 70')

Alors qu’ils menaient 1-2 à la pause, les Stéphanois ont baissé pavillon après la pause et s’inclinent finalement 4-2 alors qu’ils avaient tout en main pour revenir avec les trois points.

Polonia –Walhain B 3-1

Buts: (1-0, 2-0 et 3-0, 11', 42' et 65'), Bergiers D. (3-1, 65')

Victorieux d’Incourt B (2-3) jeudi dernier, les Walhinois n’ont pas été gâtés par quelques décisions arbitrales face à un adversaire qui ne lui était pourtant pas supérieur.

"On prend le 2-0 sur un penalty imaginaire puis le troisième sur un hors-jeu flagrant. Malgré l’exclusion de Pirotton, les gars n’ont rien lâché et ils se sont bien battus. C’est vraiment dommage de revenir avec une défaite car il y avait la place pour prendre quelque chose", racontait le T1 Quentin Van Den Broeck.

Auderghem-Incourt B 21-0

Après une bonne prestation en semaine face à Walhain B (défaite 2-3), les Incourtois sont retombés dans leurs travers et repartent d’Auderghem B avec une solide valise. Le score était déjà de 9-0 à la mi-temps.

Rixensart B –Ottignies 2-1

Buts: Hubert (0-1, 10'), csc (1-1, 40'), Siebern (2-1, 60')

Les Rixensartois sont passés par le chas de l’aiguille face à de valeureux Ottintois qui méritaient mieux que cette défaite. "C’était clairement le service minimum et une victoire sur le fil. On s’en sort vraiment bien car Ottignies en voulait plus que nous", pestait le T1 local Lorenzo Richiusa.

Défaite cruelle pour les hommes de Stéphane Wille.

"C’est malheureusement la loi du football et parfois elle fait très mal. J’ai vu un très bon Ottignies et c’est plutôt rassurant pour la suite de la saison car les gars continuent de bien évoluer."