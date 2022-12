"On savait que Wavre Limal était dans une bonne spirale depuis qu’ils ont changé d’entraîneur, lance Michaël Ghion (T1) après la défaite. On est un peu dominant en début de match sans se créer d’occasions pour autant. Et là, on se prend un but venu de nulle part. J’ai remotivé les joueurs pour la seconde période mais encore une fois, on est dominant mais sans être concret. Et à dix minutes de la fin, le deuxième but sur coup franc nous tue. Il faut laisser le mérite à Wavre Limal qui, au final, a fait son match. Et nous, on manque clairement de régularité au fil des semaines."

La chance était donc bien du côté de Wavre Limal, admet le T1 Ronald Michiels. "On a clairement gagné avec de la réussite. Il faut admettre que dans le contenu, Braine a été meilleur que nous. On a malgré tout le mérite de ne pas avoir encaissé. Il y a d’ailleurs une balle ou deux de l’équipe adverse qui aurait pu changer totalement la donne de la rencontre. De notre côté, la première fois qu’on sort de notre moitié, on marque. Il faut savoir reconnaître que le résultat est surfait."

Rixensart – Saintes2-3

Buts: Maeyens (1-0, 10') Jamme (2-0, 15'), Defrenne csc. (2-1, 30'), Clément (2-2, 35'), El Bakkali (2-3, 45').

"Il y a eu trois matches en un pour nous, affirme Pierpaolo Giunta (T1). On commence très bien en première mi-temps. On savait comment affronter cette équipe et on le fait très bien. Et puis après les deux buts qu’on marque, il y a une baisse de rythme. Dans la tête des joueurs, y a eu une faiblesse. Mais contre une équipe contre Saintes, tu ne peux pas te le permettre. Par contre, on rentre bien après la pause, de nouveau comme en première mi-temps. On rate je ne sais pas combien d’occasions, on a poussé jusqu’à la fin mais on n’a pas réussi à marquer. Un match nul aurait été plus correct."

Trois points qui font du bien pour Dorian Nizot (T1) et son équipe avant l’ultime rencontre avant la trêve contre Auderghem. "On est mené rapidement 2-0 un peu contre le cours du jeu. Mais nous sommes bien revenus ensuite puisqu’on reprend l’avantage avant la mi-temps, avec notamment trois passes décisives de Labiad. Et puis, il y a quinze minutes de flottement des deux côtés et vers la fin du match, Rixensart a voulu jouer plus offensif. Ils ont donc laissé des espaces dans leur dos mais on n’a pas su mettre ce quatrième but. Mais on a tenu bon."

Braine B – Chastre1-2

Buts: Destain (1-0, 30'), Niangbo (1-1, 45'), Van Den Berg (1-2, 89').

Axel Smeets (T1) a le sentiment d’avoir retrouvé une équipe vaillante malgré la défaite. "On a fait un très bon match. On marque en première mi-temps. On aurait même pu en mettre un autre avant. À 2-0, tout est différent. Mais mis à part cela, on a proposé de belles choses au niveau de l’animation et de l’engagement. Malheureusement, on n’est pas payé pour nos efforts. On ne mérite certainement pas de perdre, je dirais même qu’on mérite de gagner. Mais dans tous les cas, je suis content d’avoir retrouvé une équipe après les trois matchs précédents plus compliqués."

Avant la rencontre, Hassan Riani (T1) se méfiait de son adversaire du jour. "C’était un match piège. C’est vrai qu’on sortait d’un bon résultat contre Auderghem (1-1), mais Braine m’avait impressionné au match aller. C’est une équipe avec de la jeunesse et de la vivacité. Le début du match est d’ailleurs pour eux. Ils marquent un très beau but et à ce moment-là, c’est le déclic pour mes joueurs. On était beaucoup mieux dans la partie et je crois que ce but qu’on marque juste avant la mi-temps a fait très mal à Braine. Et pour les 20 dernières minutes, j’ai sorti un milieu pour mettre trois attaquants et ça a payé."

Auderghem – Rebecq B3-2

Buts: Vanhole (1-0, 22'), Porton (2-0, 41'), Maiga (3-0, 55'), Clinckart (3-1, 75'), Staquet sur pen. (3-2, 80').

Une victoire maîtrisée pour Auderghem. Mais Jean-Claude Delmoitié (T1) est malgré tout un peu déçu de la fin de rencontre de ses joueurs. "Pendant une heure, l’équipe joue très bien. On a bien étouffé cette équipe de Rebecq avec un bon pressing. Globalement, on a dominé ce match. C’est bien qu’on ait gagné, mais c’est juste dommage qu’on se fasse peur alors que c’est 3-0 à vingt minutes de la fin."

Du côté de Rebecq, ce n’est pas tant le résultat mais bien le comportement de ses joueurs qui a déçu Francesco Marrella (T1). "Au-delà du score, je suis très déçu de la manière dont l’équipe a démarré ce match. Cette première mi-temps est amorphe. Ils ne se sont pas du tout sentis concernés. On n’a rien trouvé de ce qu’on avait demandé. Auderghem marque deux beaux buts mais évitables. On revient dans les vestiaires la tête basse, mais quand on marque ce but à quinze minutes de la fin, on reprend conscience qu’on peut le faire. C’est triste parce que si on avait été appliqué dès le départ, ça aurait tout changé. Je suis vraiment déçu de l’attitude des joueurs."