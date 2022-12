Martin Dehut (T1) a dû faire avec les moyens du bord pour cette rencontre contre La Hulpe. "On était beaucoup trop déforcé pour revendiquer quoi que ce soit pour ce match. Des joueurs à gauche et droite sont venus nous aider mais il faut avouer qu’avec sept ou huit titulaires manquants, c’était difficile d’obtenir quelque chose. Surtout que nous ne sommes déjà pas dans une bonne spirale en ce moment. Il faut dire aussi que La Hulpe a une très belle équipe et ils nous ont montré toutes leurs qualités."

Rencontre maîtrisée du côté de la Hulpe, avec le sentiment du devoir accompli. "On avait perdu au match aller contre eux (2-3 pour Jodoigne NDLR.), on avait donc particulièrement envie de gagner ce match, indique Stéphane Vandorpe (T1). On a très bien commencé la rencontre, on a bien poussé durant les 10-15 premières minutes. Et puis on les a un peu laissés rentrer dans le match. Jodoigne n’a pas forcément été dangereux mais ils ont réussi à trouver des espaces. Mais en seconde mi-temps, on a continué à pousser et tout s’est bien passé pour nous."

Lasne Ohain B – Stéphanois5-2

Buts: Verpoten (1-0 et 2-0, 10' et 17'), Albahtouri (2-1, 30'), Dequenne (2-2, 35'), Relecom (3-2, 48'), Leclercq (4-2, 52'), Loots (5-2, 89').

Une rencontre "difficile" estime le T2 lasnois Jerry Berger. "Dès le début, on est au-dessus tactiquement et techniquement. On mène rapidement d’ailleurs. Malheureusement après ça, on a arrêté de jouer. On s’est vu trop vite trop beau. À la mi-temps, des choses ont été dites et on a remonté le tout. Visiblement c’est un discours qui a été compris par les joueurs et qui a bien fonctionné après. Et là, contrairement à la première mi-temps, on a joué 45 minutes. Cette victoire fait du bien parce que ça nous met dans les bonnes dispositions pour la rencontre contre Nivelles avant la trêve."

Grosse déception pour Rénald Pansaerts (T1). Deux moments d’absence de son équipe ont propulsé l’adversaire vers la victoire. "Au début de chaque mi-temps, durant quinze minutes, on n’était pas du tout dans le match. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé, les joueurs étaient sur une autre planète. Je les défendrai toujours mais là il faut avouer qu’on n’a pas été à la hauteur. Et quand on se prend deux buts au début de chaque mi-temps, c’est toujours très compliqué de revenir."