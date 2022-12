P1: Vincent Kohl et le staff du FC Genappe remerciés

Dans une mauvaise passe depuis quelques semaines et encore tenu en échec ce week-end par Saint-Michel (2-2), le FC Genappe, qui occupe la sixième place de P1 à six unités de la première position de Perwez, a décidé de se séparer de Vincent Kohl et de la totalité du staff actuellement en place. "Nous avons eu un très bon échange avec Vincent ce lundi et Genappe a beaucoup gagné en crédibilité grâce à son travail. Mais quand un club comme le nôtre affichant des hautes ambitions réalisent un 9 sur 21, on se doit de provoquer quelque chose pour rapprocher l’équipe de l’objectif", nous confie Claudio Mariella, le président du FC Genappe.