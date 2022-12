Buts: Velasco Plaza (0-1 et 0-2, 16' et 27')

Rapidement aux commandes grâce à un doublé de Velasco Plaza, la RUTB a réalisé une grosse première mi-temps avec beaucoup d’intensité et d’occasions de but. La seconde mi-temps est plus compliquée mais les Fusionnés parviendront à garder le zéro derrière pour une victoire méritée. "Ce 6/6 fait vraiment plaisir et nous avons pour objectif de terminer l’année par un 9/9 afin de passer la trêve sereinement", expliquait le T2 Christophe Houssiau.

Lasne-Ohain 3Etterbeek 0

LASNE-OHAIN: Pierret, Duhot, Demeur R. (80' De Coene), Desnel, Charpentier, Demeur F., Theys, David (65' Ceusters), Stevens, Laklia (70' Dierinckx), Goffart.

Buts: David (1-0, 25'), Charpentier sur pen. (2-0, 50'), Goffart (3-0, 68')

Le but d’ouverture signé David fait du bien aux Lasnois face à un adversaire regroupé. Disciplinés, matures et intelligents, les gars de Christophe Collaerts enfoncent le clou après la pause pour une victoire amplement méritée. "J ’avais demandé à mes joueurs d’ouvrir le score avant la trentième et la consigne a bien été respectée. Cela nous a aidés à gérer confortablement la partie en toute sérénité. On réalise en plus une bonne opération au classement donc c’est vraiment un week-end positif", lançait le T1 lasnois.

Stockel 3Perwez 2

PERWEZ: Pletinckx, Leblois, Hervera, Gajanovic, Chalal, Lambert, Van Malderghem, Gérard, Benazzi, Siroux, Salvi.

Buts: Chalal (0-1, 13'), (1-1 et 2-1, 25' et 75'), Fozin (2-2, 80'), (3-2, 88')

Les Perwéziens se sont pris les pieds dans le tapis et sont même tombés dans le piège classique du match des extrêmes. Chalal ouvre d’abord le score au quart d’heure avant deux décisions arbitrales plutôt bizarres qui coûteront deux buts aux Brabançons wallons. C’est 2-1 et alors que Fozin rétablit l’égalité à dix minutes du terme, ce sont finalement les Bruxellois qui arracheront les trois points de la victoire à quelques minutes du terme. "Nous n’avons pas été bons et même si nous pouvons clairement contester les deux décisions arbitrales sur les buts de Stockel, nous ne perdons pas le match à cause de l’arbitre. Beaucoup de joueurs n’étaient pas à niveau et Stockel avait plus de grinta et d’envie que nous. Cela sentait le match piège par excellence, nous avions bien prévenu les gars qu’il ne fallait pas prendre ce match à la légère mais nous nous sommes fait avoir", pestait le T2 Fabian Bamps.

Grez-Doiceau 1Saint-Josse 0

GREZ: Detry, Kocabas, Beersaerts (85' Beaunom), Duhem, Deneubourg (70' Decroes, Nineza, Wénin, Bakala, Gueuning, Pelizza, Gasmi (85' Duchene).

But: Beersaerts (1-0, 58').

Victoire importantissime des Gréziens face à un concurrent direct dans une rencontre où Saint-Josse s’est procuré les meilleures possibilités en première mi-temps. Mieux dans son match après le café, Grez parvient à débloquer le marquoir grâce à Beersaerts avant de calmement gérer une fin de partie où les Bruxellois se sont contentés de balancer des longs ballons vers l’avant. "Ce sont trois points ultra-importants car Saint-Josse tournait vraiment bien pour le moment et nous sommes parvenus à contrecarrer leurs plans. Nous avons été plus justes dans tous les compartiments du jeu après la pause et c’est ce qui a fait la différence", jubilait le T2 Sébastien Eggerickx.

Genappe 2Saint-Michel 2

GENAPPE: Hannon, Dutrieux, Berdayes, Fabry, Roulez, Sanchez Y Garcia, Pête, Maistriaux, Queimadelas, Marques Tereso, Jonckheere.

Buts: (0-1, 50'), Roulez (1-1, 60'), (1-2, 65'), Roulez (2-2, 70')

Réduits à dix puis à neuf suite aux exclusions de Fabry puis de Roulez, les Genappiens ont limité la casse face à un adversaire rapide et coriace. Saint-Michel se procure les meilleures possibilités en première période et il faut un grand Hannon entre les cages pour éviter l’ouverture du score. La deuxième mi-temps partira dans tous les sens avec deux buts de chaque côté et paradoxalement un meilleur Genappe en infériorité numérique. "Nous n’avons pas été bons en première période et malgré deux buts concédés, il faut souligner la mentalité des gars qui sont à chaque fois revenus au score. On mange notre pain noir pour le moment et nous sommes dans un petit creux offensivement", pointait le T1 Vincent Kohl.