(25-19, 25-21, 25-21).

GUIBERTIN: Guillaume Godart, Jens Christiaens, Gertjan Vande Velde, Gil Hofmans, Niels Huysegoms, Simon Van De Voorde, Sébastien Dumont. Sont montés: Guillaume Dussart, Gert van Walle, Robin Foret, Romain Vanhelmont, Florian Malisse.

Guibertin n’avait rien à perdre samedi soir à Maaseik. Très vite, les visités prenaient les devants (8-3) obligeant déjà Wannes Rosiers à prendre son premier temps mort. L’écart était stabilisé à cinq points lorsque les visiteurs opérèrent un double changement: van Walle et Malisse montaient, Godart et Hofmans cédaient leur poste. Foret montait lui aussi à 15-9 en remplacement de Vande Velde. Pour Maaseik ce premier set était une promenade de santé. Gert van Walle et Robin Foret alimentaient le marquoir du côté guibertin, sans pouvoir inquiéter la solide équipe de Maaseik.

Du temps de jeu pour van Walle

Les visiteurs reprenaient avec van Walle comme opposite. Celui-ci obtenait du temps de jeu, ce qui ne lui était plus arrivé depuis le déplacement à Waremme, si l’on excepte ses montées au service. Guibertin revenait de 5-2 à 5 partout dans la deuxième manche. Maaseik profitait alors de quelques petites erreurs visiteuses pour creuser un léger écart que Guibertin était incapable de combler. Il en était de même au troisième set. Sous l’impulsion de Protpsaltis, Maaseik avançait de 9-7 à 12-8. Vande Velde et Huysegoms ramenaient Guibertin à 15-13. Un ace de Christiaens et une attaque de Vande Velde ramenaient chaque fois Guibertin à deux points à 19-17 puis 21-19. Maaseik conservait le contrôle.