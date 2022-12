Arbitre: Eddy Swiggers

Cartes jaunes: Jamotte, Duquene, Crauwels

Cartes rouges: Mampwini (85', 2 jaunes), Magnoni (90', 2 jaunes)

Buts: Pirotte (0-1 et 0-2, 21' et 25'), Barbieux (1-2, 38'), Jamotte (1-3, 77')

OPHAIN: Serez, Duquene (75' Bonanno), Dohogne (5' Matondo), Gillis, Thiry, Barbieux, Mampwini, Crauwels, Boets (50' Colla), George, Dolmen.

WATERLOO: Clercq, Bodart, Weynants (90' Tondeur), Patureau, Jamotte (85' Boudersa), Magnoni, Mendonça Pinto, Soumah (70' La Grange), Gruslet, Pirotte, Dassy.

En termes d’engagement et de duels, ce derby sous forme de match au sommet entre deux équipes séparées par une toute petite unité au classement a tenu toutes ses promesses !

Ce sont d’ailleurs les Waterlootois qui entrent le mieux dans la rencontre et qui vont faire la différence en moins de cinq minutes de temps. Peu après la vingtième minute, un centre parfait de Patureau trouve un Pirotte esseulé au petit rectangle pour l’ouverture du score (0-1). En pleine bourre, le même Pirotte récidive quelques instants plus tard en lobant parfaitement un Serez venu à sa rencontre (0-2).

Dans les cordes durant la première demi-heure, les locaux se réveillent doucement mais sûrement et il faut un superbe arrêt de Clercq devant Boets pour éviter une réduction du score qui tombera finalement méritoirement peu avant la pause sur une frappe du capitaine Barbieux (1-2).

Alors qu’on s’attendait à un regain de motivation et d’allant des Ophinois en seconde période, c’est tout l’inverse qui se produit. Amorphes et incapables de se procurer une occasion franche, les locaux ont subi les quarante-cinq dernières minutes et ont même encaissé un troisième but sur corner des œuvres de Jamotte (1-3).

Plus hargneux et meilleurs dans le jeu, les Waterlootois ont pris leur revanche sur le match aller et possèdent désormais quatre points d’avance sur leur adversaire de l’après-midi. "Nous avons retenu les leçons de la manche aller et nous n’avons presque rien laissé à Ophain. C’est vraiment une grosse victoire d’équipe, au caractère avec beaucoup d’engagement et d’impact dans les duels", jubilait le T2 Jonathan Vanonckelen.

En face, le capitaine Antoine Barbieux s’attendait à mieux de son équipe. "Waterloo a été plus efficace et plus intelligent que nous et sa victoire est méritée. On a procédé avec trop de longs ballons après la pause mais je ne pense pas que nous serions revenus au score dans le jeu. Nous étions totalement inexistants en seconde période et l’expérience waterlootoise a clairement joué pour eux."