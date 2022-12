Quarts temps: 7-18, 13-26, 12-13, 10-19.

NIVELLES: Van Rysseghem 8, Hennuy 0, Roland 2, Conotte 0, Kennoun 15, Tursugian 9, Jorion 0, Martinez 2, Callerami 3, Ndozi Miala 2.

Les Nivellois n’ont pas su reproduire leur exploit de la semaine dernière contre Profondeville. Cette fois en face, Mons-Hainaut, au complet a directement mis la main sur le ballon. Les Montois n’ont d’ailleurs pas laissé les Nivellois prendre leur marque dans cette partie que le marquoir affichait déjà 7-18 (10e). Nivelles ne faisait pas beaucoup mieux dans le second quart et laissait Mons s’envoler vers la mi-temps et les vestiaires avec une avance de 24 points (20-44).

Theodoros Aleksandridis, le coach nivellois, a certainement dû pousser la gueulante nécessaire durant cette pause car au retour des vestiaires, les Nivellois ont affiché un meilleur visage. Et cela au point de faire jeu égal avec les Montois dans ce troisième quart temps. Las, les visiteurs avaient déjà fait le plus difficile (32-57 à la 30e) et ils ont réglé le dernier quart pour s’imposer très largement.

Samedi prochain, Nivelles rendra visite à Maffle, un autre sérieux client dans le haut du classement, où les Nivellois devront éviter de perdre des plumes sous peine de se mettre une toute grosse pression pour débuter l’année 2023.