Autant dire que les dames d’Ottignies ont fait preuve de maîtrise et de constance contre cette équipe de milieu de classement. Un sérieux et une concentration de tous les instants qui se traduisit donc par une défense intransigeante ne laissant aucun espoir à une équipe luxembourgoise incapable d’inscrire plus de 35 points face au leader du championnat.

Car il faut le dire, c’est en vrai leader que le Rebond a dicté le rythme de la partie. Suite à la défaite de Neufchâteau à domicile la veille, contre une équipe de Huy en pleine bourre (cinquième victoire de suite !), la donne était claire pour les joueuses du coach Mulaba: une victoire les propulsait en tête de la Régionale 1, avec 2 défaites, contre 3 pour ses poursuivants directs.

Le message a bien été reçu, mais le plus dur reste à faire, à savoir confirmer sa place de leader dès la semaine prochaine avec un déplacement difficile à Ciney.