Kohl et son staff prennent la porte à Genappe

Véritable coup de tonnerre dans le paysage footballistique amateur avec l’annonce hier matin du limogeage de Vincent Kohl et de son staff à Genappe. En difficulté depuis quelques semaines malgré le gain de la première tranche en P1, les Jaune et Bleu restent sur un maigre bilan de 9 points sur 21 et une série de trois partages. Les Brabançons wallons ne pointent actuellement qu’à la sixième place du classement, à six longueurs du leader perwézien. Pour Claudio Mariella, le président du FC Genappe, il était plus que temps de réagir. "Avec les ambitions que nous avons, il fallait réagir et provoquer un électrochoc. Nous avons épuisé toutes les solutions et comme souvent, le dernier fusible c’est le coach et son staff. Vincent a réalisé du super boulot avec son staff et je les remercie grandement mais nous ne pouvions pas nous permettre de rester les bras croisés. Nous ne sommes peut-être qu’à quelques points du haut de tableau mais avec les qualités présentes dans le noyau, nous devrions être en tête plutôt que de devoir chasser les autres équipes."