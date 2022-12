Fin de saison réussie pour les Waterlootois des Belgium Barbarians

Après leur cinquième place sur dix-neuf équipes dans la Men Social Cup une semaine plus tôt à New-York "où l’on a aligné une équipe dans le pur style Barbarians avec des joueurs belges, US, français et québécois dont huit disputaient leur première tournée, nous avons terminé à la treizième place sur trente-deux équipes dans la compétition International Social", se félicite le manager, Thierry Massinon. Après un parcours sans faute en phase de poule, les Belgium Barbarians Old Boys ont été éliminés en demi-finale de la Cup et ainsi terminé à une belle troisième place dans la compétition International Vets Social.

Dix Waterlootois à Dubaï

Du côté de la jeunesse, les U19 du Brussels 7's Development étaient présents pour la dixième année à Dubaï. Cette association entre éléments de l’ASUB et de Boitsfort "est connue et spécialisée au niveau de la formation et de l’approche des jeunes aux techniques du Rugby à 7", précise Thierry Massinon.

Dix joueurs repris évoluent à l’ASUB Waterloo: Edmond Guilmin, Louis Weber, Martin Marenne, Mathieu Hautier, Max Orange, Paul Gérard, Pierre Papergnies, Romain Aubry, Rourke Benade et Thomas de la Hera. Louis Simon et Maxime Mirad (Boitsfort) complétaient le groupe qui, après avoir été battu en quart de finale de la Cup, s’est imposé en finale de la Plate, terminant ainsi cinquième sur huit.La saison 2022 est clôturée mais les Barbarians ont déjà annoncé leur participation pour 2023 aux tournois de Bénidorm (27-28 mai), Tullamore en Irlande (20 juillet) et au Montréal 7's mi-septembre.