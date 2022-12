Des leaders qui chutent, un derby tendu, un coach dans le flou total et un 12 sur 12… Le débrief’ du week-end sportif en BW

En foot, Perwez (P1) a perdu, le derby de P2B entre Ophain et Waterloo a été disputé et Laurent Godelet aurait été remercié à Ronvau (P3D). En basket, Nivelles (TDM2) chute, Castors Braine (R2A Dames) poursuit sa série et Guibertin, en N2 de volley, s’offre un des favoris. Le débriefing du week-end sportif en BW est copieux!