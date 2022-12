D2 ACFF: Seraing-Rebecq remis, une bonne affaire pour Rebecq ?

Alors que la décision de remettre la rencontre de ce dimanche après-midi est tombée dans le courant de la matinée, hier, permettant ainsi aux Rebecquois de ne pas se rendre jusqu’à Seraing, la remise de cette rencontre présente certains avantages, mais tout autant d’inconvénients. En effet, si le fait de ne pas jouer va donner aux hommes de Luigi Nasca un week-end de repos, leur permettant ainsi de retrouver un peu de fraîcheur avant le derby de la semaine prochaine face à la RUTB, le cas de William Piret, pion majeur dans l’échiquier rebecquois retient l’attention de chacun. Ce dernier devait purger sa suspension pour abus de carton jaunes ce dimanche mais avec la remise de la rencontre, sa suspension est également reportée et sera donc effective face à Tubize, son ancien club. De plus, qui dit remise, dit date à retrouver pour rejouer la rencontre. Pas sûr qu’une rencontre du côté de Seraing un soir de semaine fera l’affaire de tous. Quoi qu’il en soit, c’est avec le positivisme qu’on lui connaît que Luigi Nasca accueillait l’information ce dimanche matin. " On peut surtout se réjouir de ne pas avoir dû nous rendre sur place pour rien. En plus de perdre notre temps, cela aurait également engagé des frais pour le club avec le cout du car. À côté de cela, nous étions prêts, nous avions envie de jouer. Alors oui, il y a la suspension de William qui est reportée, mais à côté de cela nous avions cinq joueurs à deux cartes jaunes, donc en jouant face à Seraing, nous aurions peut-être alourdi le nombre de suspendus. Un week-end de repos n’est jamais mal venu, surtout après autant de semaines où la débauche d’énergie a été aussi intense. "