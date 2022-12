Arbitre: M. Stévenne

Carte jaune: Van Melle

Buts: Decorte (0-1, 21'), Vandenbroucke (0-2, 32'), Verstraelen (1-2, 34'), Vandekerckhove (1-3, 39'), Vandenbroucke (1-4 et 1-5, 65' et 79'), Naji (2-5, 90').

CHASTRE: Pâques, Ducatillon (68' Arcoly), Fregesse, Houtart, Baez, Nkada, Goetynck, Genard Francx (77' Sekelama), Duquenne (50' Vantournhoudt), Verstraelen, (77' Naji).

ZWEVEZELE: De Clercq, Ver Eecke, Van Melle, Decorte (70' Vaernewyck), Veegaete, De Voldere (65' Vandepitte), Vangheluwe, Blomme, Vandekerckhove, Devos, Vandenbroucke.

Si les Chastroises ont confirmé leurs progrès en termes de présence offensive, elles ont aussi confirmé leurs errements défensifs qui se sont payés cash face au troisième classé de la Division 1, ce samedi. "On a rivalisé dans le jeu et de l’avis extérieur, on n’avait jamais aussi bien joué offensivement durant la première demi-heure, mais nos lacunes défensives n’ont toujours pas été gommées", constate le coach chastrois, Michaël Verstraelen dont la formation avait pourtant réduit l’écart juste après le 0-2 "mais le troisième but encaissé avant la mi-temps nous a fait mal. On a un peu changé le dispositif dans le vestiaire pour essayer de pousser et on a eu cinq belles occasions, mais ce n’est pas rentré et on a encore pris deux goals face à un adversaire plus réaliste qui aura concrétisé cinq de ses six occasions. Et on n’a vraiment pas été assez bon dans nos reconversions défensives."

« On ne regarde plus le classement »

Chastre a désormais neuf points de retard sur le duo qui le précède et un déplacement à Anderlecht avant la trêve hivernale "mais on ne regarde plus au classement et on prépare déjà le deuxième tour."