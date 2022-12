Arbitre: Braley.

Cartes jaunes: Bojovic, Buscema, Charlier, Coulibaly.

Buts: Martinelli (1-0, 1re), Coulibaly (1-1, 30e ; 1-2, 35e et 2-3, 45e), Bulfon (2-2, 39e), Boukamir (3-3, 90e).

TAMINES: Aromatario, Leemans (39e Basile), Charlier, Boukamir, Boudar (73e Kabeya), Bulfon, Bojovic, Becquevort, Martinelli, Mwemwe (68e Belic), Lamort (63e Mariano).

BRAINE: Mwaso, Roman (82e Campitelli), Aragon, Ladrière, Samutondo, Buscema, Deglas, Wallaert, Coulibaly, Kumba (74e Baras), Teirlinckx.

Balog a choisi de titulariser Martinelli, après sa montée au jeu décisive la semaine dernière. Et le jeune attaquant a répondu présent ! Après une minute de jeu, Lamort trouvait Martinelli, qui marquait via une déviation de la tête (1-0). Tamines démarrait sur les chapeaux de roues. Mais Braine poussait pour égaliser et se crée quelques opportunités. À la 30e, Coulibaly plaçait sa reprise de volée au fond des filets (1-1). Seulement cinq plus tard, les visiteurs prenaient l’avantage grâce à Coulibaly, qui trompait le gardien taminois après une contre-attaque rondement menée (1-2). Mais Tamines revenait directement au score, via une tête de Bulfon, sur un coup franc de Mwemwe (2-2). Cette première mi-temps se soldait par un solo de Coulibaly, pour s’offrir un triplé (2-3). La seconde période fut moins animée. À la 60e, Braine manquait le cadre. Coulibaly se retrouvait devant Aromatario, mais l’attaquant frappait au-dessus. En fin de match, Baras tentait sa chance de loin, mais le portier taminois réalisait une belle claquette. Braine a laissé passer sa chance. Car, à la dernière minute, un cafouillage dans le rectangle se concluait par une frappe victorieuse de Boukamir (3-3). Tamines arrachait ainsi un point.