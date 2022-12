Maxime Delvoie à Turin pour sa première sélection

Il y a un peu plus d’un mois, Maxime Delvoie, spécialiste du 800 mètres et affilié au CS Dyle, enchaînait deux victoires consécutives sur les cross courts de la Cross Cup et rêvait d’une qualification pour les championnats d’Europe de cross de Turin. Et pour que ce rêve se réalise, Maxime Delvoie devait monter une nouvelle fois sur le podium du cross court de la manche de la Cross Cup de Roulers, il y a une dizaine de jours, et ainsi figurer dans la liste des athlètes qui s’envolaient hier pour Turin. En se classant troisième à Roulers, Maxime a donc reçu son ticket pour l’Italie, synonyme de première sélection pour lui pour un grand championnat. "Je suis super heureux bien évidemment. Cela faisait longtemps que j’attendais une sélection et que je m’entraînais dur que pour vivre une telle expérience un jour et ça y est, j’y suis, je suis du voyage ! C’est une belle récompense pour moi, cela vient couronner des dernières semaines exceptionnelles. Cela me réconforte surtout dans l’idée que le travail finit toujours par payer. Je savoure donc cette première sélection, même si dans ce cas-ci je ne suis encore que réserviste."