"C’est le hold-up du siècle. Ils ont zéro occasion mais on est battus 0-1 par une équipe censée être plus forte que nous mais qui ne l’est pas du tout."

Steve Dessart n’était pas à prendre avec des pincettes après une défaite face à une équipe de Manage sans doute déforcée mais qui n’a rien montré et qui s’en retourne avec les trois points. "J’ai du mal à dire aux gars quelque chose de négatif car on a dominé la rencontre, on a eu la possession de balle, c’était bon au niveau du fond de jeu, de l’impact et de l’organisation mais on n’a pas assez faim devant le goal."

Effectivement car si Manage n’a pas eu d’occasions dignes de ce nom, elles furent aussi rares du côté des Jodoignois, hormis lors du dernier quart d’heure où Gilles, Congosto ou encore Reuter inquiétèrent quelque peu Vanhecke. "Je pensais qu’on allait passer un dimanche tranquille mais sans but car on n’arrivait pas à marquer, ajoute le coach. Maintenant, on peut aussi subir de temps en temps une petite occase de nos adversaires mais cela ne doit pas toujours se transformer en but."

C’est une certitude: Jodoigne ne méritait peut être pas de gagner dimanche mais certainement pas de perdre. "Si les joueurs n’ont pas envie de gagner et n’ont pas besoin d’argent pour payer leurs cadeaux de Noël, c’est leur problème. Mais moi, je suis venu à Jodoigne pour gagner des matches et on va devoir trouver des solutions pour mettre des buts. Maintenant, tout n’est pas à refaire ni à jeter et on a clairement vu ce qui nous manquait, à savoir un peu plus de sérénité et des gens qui poussent la balle dans le but."

Vestiaires

Olivier Cassange (Jodoigne)

"Cela fait trois matches que l’on se fait surprendre en fin de rencontre et on est très déçus car on fait de bons entraînements et on a l’équipe pour jouer plus haut dans le classement et certainement le Top 5. Je n’ai pas eu beaucoup de ballons à concrétiser et on est tous déçus du match et du résultat."

Matthias Paquot (Manage)

"Un match nul aurait été plus logique. Le match s’est joué sur un détail. On voulait cette victoire pour faire oublier notre défaite du match aller (0-1) mais surtout notre mauvais match du week-end dernier à Gosselies. On va bien fêter ça."

Les bulletins des Jodoignois

Bronckart (6), Puttemans (6), Mbolo (6,5), Azzouzi (6), Olemans (6), Pohl (6,5), Beaupain (6,5), Cassange (5,5), Akhal (5,5), Congosto (5,5), Gilles (6).