Quarts temps: 16-19, 8-10, 18-18, 8-9.

CFB FLEURUS: Lambiotte, Bruno 8, FOERSTER 17 (3x3), HISLAIRE 2, MESTDAGH 3, MENTEN 6, Laviolette 7 (1x3), Marotta (-), WATERLOT 7 (1x3).

BRAINE: DEVOS 7, De Keyzer 0, Febrissy 11 (1x3), MARBLIE 13 (1x3), Fouka 0, Meunier 2, ROBERT 9 (2x3), Marteau 8, TILMANT 0, Muylaert 2, Drantmann -, BRICLET 4.

Avec leur 12/12, les Brainoises passeront la trêve au chaud et invaincues. Leur dernier match de 2022 est couronné de succès même s’il fut compliqué quatre quarts temps durant. "On est passé par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel, concède le coach brainois, Laurent François. La coach adverse m’a dit qu’elle avait coché depuis un petit temps la date de cette rencontre dans son agenda et je dois dire que Fleurus a tout fait pour nous mettre des bâtons dans les roues. Je ne sais pas si c’est le fait d’avoir joué en fin de semaine à une heure assez tardive ou si c’est le fait qu’il y avait de l’ambiance avec pas mal de bruits mais mon groupe ne s’est pas montré serein. Par séquences ou totalement, les filles sont passées à côté de leur match."

Les Fleurusiennes n’ont toutefois pas profité des moments de faiblesse des Brainoises. "On a mené 16-19 puis 18-22 mais le CFB n’est pas arrivé à passer devant avec des shoots ouverts loupés et des soucis à la finition. Le second tournant a eu lieu en seconde mi-temps. Foerster fait mal à distance et Fleurus passe en tête à 31-30 mais j’avais demandé à la mi-temps de gérer nos émotions et de ne pas tenir compte de l’ambiance. On réagit et on repasse directement en tête. Fleurus a fait de l’élastique mais n’est plus jamais revenu à notre hauteur", résume le coach des Castors.

Pas de match avant le 15 janvier

Son équipe est à l’arrêt en principe jusqu’au dimanche 15 janvier, avec un déplacement à Quaregnon. Une date que Braine essaye de faire changer car le coach Laurent François est occupé professionnellement. Pendant la trêve, les jeunes U19 du noyau se rendront au tournoi de Courtrai (X-Mas Tournament, du 27 au 30 décembre).