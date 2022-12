Quarts temps: 24-12, 20-14, 21-15, 18-9.

CASTORS BRAINE: Dombret 6, Bonacorsi 10, S. Kaminski 12, Fontaine 10, Vancabeke 1, Tchatchou 10, Farricelli 6, Szylkrot 11, Bellemans 3, Depaepe 3, Dupont 3, Schwartz 8.

BC GENAPPE LOTHIER: Zappulla 16, Makadi Massengo 8, Boussala 2, Depetter 0, Kanbda Boko 0, A. Kaminski 0, De Almeida 2, Kiraranganya 5, Ngabo 7, Ilongo 10.

On a eu droit à un derby à sens unique en R2. Pendant que les Castors défendaient bec et ongles leur raquette, les Genappiens ont forcé leur basket sans jamais vraiment pouvoir répondre à l’efficacité brainoise. Certes, ils ont essayé mais à chaque fois les Brainois les ont poussés à la faute. Après dix minutes, un premier écart reflétait bien l’efficacité brainoise (24-12). "Braine a fait un match énorme, avec un beau pourcentage aux trois points, expliquait le joueur du BCGL Adrien Kaminski au terme de ce derby face à son frère Samuel. De notre côté, je pense que nous avons tous voulu prendre le match à notre compte. On ne peut pas gagner un match comme ça. Défensivement, nous avons laissé beaucoup de shoots à Braine et ils ont été tout de suite dans le match, pas nous."

Et le second quart temps a mis les Castors sur orbite. En pleine réussite, les Brainois ont continué à mettre un tempo d’enfer que Genappe a eu de la peine à suivre au marquoir (44-26 à la pause).

Du côté de Castors Braine, Samuel Kaminski, le frère d’Adrien 12 points sur le match dont 6 dans le second quart, commentait cette différence à la mi-temps: "On savait que si on prenait directement une petite avance, Genappe n’allait pas savoir suivre car mentalement ce n’est pas toujours top chez les Genappiens. Nous, notre force, c’est que nous restons toujours soudés. Nous avons connu cinq minutes moins bonnes mais on a eu que cela sur le match, ce qui est vraiment bien contre une grosse équipe comme Genappe."

Et justement quand les Brainois ont baissé la tête, les Genappiens n’ont pas su en profiter (65-41 à la 30e).

Braine signe donc sa douzième victoire d’affilée, tout en conservant son brevet d’invincibilité avant d’aller défier le second, Mons Hainaut. "Une belle victoire, devant une belle assistance. C’était très agréable de l’emporter dans une ambiance pareil. Certes, on a eu un peu de mal à débloquer le compteur après avoir fait 6 partout mais mes gars avaient vraiment une grosse envie de bien faire, commentait Gianni Maren, le coach des Castors. Finalement, ce derby n’a pas été très disputé parce que nous avons pris les devants pour étouffer Genappe qui n’a jamais trouvé de solutions même en changeant de défense. Nous voilà à 12 sur 12, avant le match au sommet la semaine prochaine. On ira à la Mons Arena pour une chaude réception. On va travailler sereinement ce dernier déplacement de l’année pour essayer de boucler cette année toujours invaincu."

De son côté, le BCGL met un terme à sa belle série de victoire mais devra rebondir à Saint Hubert, la semaine prochaine.