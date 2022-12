Waterloo a engagé 49 relais aux BCBW

Les meilleurs nageurs étaient dans les relais "A". "Nous avons réparti les autres nageurs dans les différents relais", explique Charlotte Parent, responsable de la section compétition au club.

Les Waterlootois ont remporté huit médailles d’or, dix deuxièmes places et huit troisièmes places. "Quatorze relais ont terminé dans le Top 5. Ensemble, ils ont établi dix-huit records du club. Claudio Buttarello, Adam et Simon Doubek et Matteo Magremanne ont battu le record du district du 4x50 mètres nage libre. Un record vieux de 2015", poursuit Charlotte Parent.

Le club de Waterloo organisera une compétition de "La dernière chance" à la piscine de Waterloo sur le thème de Noël le vendredi 17 décembre à 19h ou cours de laquelle tous les 50 et 100 mètres ainsi que le relais 4x100 mètres nage libre figureront au programme, ainsi qu’un 4x50 mètres libre canetons.