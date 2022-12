TDM2: Nivelles sera en difficulté à Vilvorde

Nivelles n’a pas non plus les faveurs du pronostic car le terrain de Vilvorde lui a rarement réussi ces dernières saisons. Si Vilvorde a tourné la page Xavier Hoornaert pour donner les clés à Danny Wouters, Vilvorde est toujours aussi efficace avec une moyenne de 81.5 points marqués par match. "Ce sera vraiment une opposition de style. Vilvorde est la meilleure attaque du championnat. Nous sommes la meilleure défense. La clé de ce match est assez simple et reviendra à l’équipe qui arrivera à contenir l’autre au niveau de sa verve offensive. On s’attend à affronter un adversaire ultra-offensif que nous tâcherons de limiter en dessous de sa moyenne habituelle qui est assez élevée. Il faudra donc être consistant et remédier aux bobos et douleurs de nos blessés. Ce sera à la fois un match intéressant vu les oppositions mais aussi un match clé pour la suite de notre championnat. Pour le moment, en tête du classement, on joue au chat et à la souris avec Falco Gand sauf que notre programme est un peu plus difficile que celui des Gantois. Dans ce combat à distance, ce sera à qui craque le premier." Conclut le coach nivellois qui espère bien ne pas revenir bredouille de Vilvorde.