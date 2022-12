C’est un coach Alexandridis serein que l’on retrouve en marge du match: "Nous savons que nous allons affronter une des meilleures équipes de la poule, commente-t-il. Toute la semaine nous avons travaillé sur la philosophie de jeu que nous souhaitons instaurer, qui sera complètement différente de celle adoptée au match aller. Nous savons que notre adversaire a des joueurs très athlétiques et qu’ils opèrent souvent avec un press sur 3/4 terrain. Ils sont dominants aux rebonds et en transition, et c’est pour cela que nous devons être davantage préparés physiquement et mentalement pour ce style de jeu. Nous espérons que le plan élaboré nous permettra de contrer nos visiteurs. Nous comptons également sur le soutien de nos supporters qui nous ont fortement aidés mentalement lors de la dernière victoire à domicile."

Pour ce match l’équipe devra se passer des services de Guillaume Hennuy blessé, mais devrait compter sur Rodrigo Van Rysseghem malgré sa légère gêne à la cheville.