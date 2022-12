R1 Hommes: une échance importante pour Waterloo qui reçoit Cointe

Ce match qui revêt déjà des allures de "Must Win" pour les Brabançons, tant la poule est dense et disputée. Une victoire leur permettrait de devancer leur adversaire du jour au classement, et même d’accrocher la seconde place si les résultats de Tilff et Kain lui sont favorables.

En effet dans ce championnat ultra-compétitif, pas moins de 8 équipes sur les 14 en lice, comptent entre 3 et 5 défaites ! "C’est un match important, confirme Sébastien Dufour. Outre le fait que ce sera notre adversaire en demi-finale de la Coupe AWBB, Cointe est surtout une équipe qui est en forme pour le moment, et dans une dynamique inverse de la nôtre, donc. Ils comptent des joueurs d’expérience, qui jouent un basket sécurisé, en ce sens qu’ils sont très efficaces. Ce sera donc à nous de montrer qu’on est sur le bon chemin, même si on a déjà bien réagi en coupe contre Belleflamme la semaine dernière. Ici ce sera un vrai test face à une équipe qui va jouer très certainement le top et peut-être le titre dans ce championnat, donc à nous de répondre présents. J’espère qu’on pourra garder la même intensité défensive qu’on a pu montrer contre Belleflamme, tout en ayant un peu plus de réussite offensive. Tout le monde sera présent samedi, sauf Arnaud Vancampenhout qui ne reviendra qu’en Janvier."