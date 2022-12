R1 Dames: Après la Coupe, le Rebond doit maintenant se concentrer sur le championnat

Il faut maintenant revenir à la réalité du championnat dans lequel les Ottintoises ont encore un coup à jouer et une position dans le haut du classement à défendre.

Pour ce faire, les dames d’Olivier Mulaba, s’apprêtent à recevoir aux Coquerées ce dimanche à 15 h, un adversaire du milieu de classement, les Luxembourgeoises de La Rulles.

"On s’attend à un gros match en perspective, déclare le coach du Rebond. En effet, La Rulles est une équipe jeune faisant preuve de beaucoup d’agressivité, dans le bon sens du terme, et très bien coachée. Il nous faudra donc être concentrés pendant les 40 minutes de la partie. Il sera important pour nous de réagir positivement après la" bonne "défaite du week-end dernier en Coupe de Belgique, et de renouer rapidement avec la victoire. Normalement le groupe devrait être au complet, mais nous avons encore un entraînement de prévu, donc on verra à la fin de celui-ci."

L’équipe du RBC Centre Gaume La Rulles, fraîchement promue de Régionale 2, est la bonne surprise de ce championnat, elle qui navigue en milieu de classement avec un bilan à l’équilibre (5 victoires et 5 défaites), loin de la zone de relégation déjà, pour sa première dans l’élite régionale.

C’est une équipe insouciante n’ayant rien à perdre qui se déplacera donc ce dimanche, pour affronter l’autre bonne surprise de Régionale 1, les dames d’Ottignies qui se retrouvent à nouveau en tête du championnat après les faux pas de l’autre formation luxembourgeoise du championnat, Neufchateau.

Il est d’ailleurs assez intéressant de noter l’évolution du basket féminin en province du Luxembourg, avec, pour la première fois depuis très longtemps, deux représentants à ce niveau. Si on considère la montée récente des hommes de Neufchateau en TDM1, il convient de porter un œil attentif plus global sur le développement de la balle orange dans cette province.