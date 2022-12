Lionel Taminiaux en route vers 2023

Ce stage, pour une formation, est important car cela permet aussi de créer des liens, d’accueillir les nouveaux, dans une ambiance un peu plus relax qu’en pleine saison. "C’est vrai que l’on passe des moments ensemble dans une ambiance pus cool. Et comme ici, il fait au moins 10° de plus qu’en Belgique, c’est l’idéal pour rouler. L’hiver est souvent compliqué en Belgique avec une météo changeante. Mais personnellement, je n’ai aucun souci à faire du rouleau à l’intérieur si c’est nécessaire."

En ce qui concerne la piste où par le passé Lionel Taminiaux a régulièrement brillé l’hiver, "je n’en ai pas parlé avec le staff car je n’ai pas vraiment prévu d’en faire. Après, on verra, sait-on jamais… Mais plutôt à mon avis pour quelques séances d’entraînement dans le cas où la météo extérieure ne s’y prêterait pas."

Un rôle de lead out

Avec ce stage, le Jodoignois va également aborder avec son staff la saison 2023 qui approche. "Je pense que j’aurai encore ce rôle de lead out comme cette saison avec de temps à autre mon ticket pour jouer ma chance. La formation a engagé deux bons sprinters, on va donc à mon avis bien bosser les sprints avec de belles chances sur pas mal d’épreuves l’an prochain."

À Benicassim (au Nord de Valence), voilà plus de 10 ans qu’Alpecin Deceuninck se rend en stage. "Nous sommes dans un petit hôtel vraiment sympa où il y a tout ce qu’il faut pour bien travailler. L’équipe féminine est également de la partie et tout le staff. La formation développement et les cyclos crossmen nous rejoindront en fin de séjour. C’est bien pour tout le monde."

Une chose est certaine, Lionel Taminiaux est reposé et ressourcé pour entamer la nouvelle saison. "J’ai pu prendre congé à la Toussaint où je me suis rendu en Espagne avec ma compagne pour me reposer comme il le fallait. La reprise du vélo a eu lieu voici trois semaines. C’était un peu dur au départ, mais maintenant, cela commence à aller."